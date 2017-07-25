Индия и Китай привезли на танковый биатлон тюнингованные танки

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Индия и Китай привезли на танковый биатлон тюнингованные танки

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Фото © РИА Новости/Илья Питалев

Эксперты заявляют, что танковый биатлон образца 2017 года будет значительно зрелищнее предыдущих.

Гонки на прокачку: Индия и Китай привезли на танковый биатлон тюнингованные танки

Внимание экспертов в репортаже "ВоенТВ" Беларуси привлекли значительные доработки почти всех гостей танкового биатлона. Специалисты отметили, что в целях улучшения скоростных характеристик почти все экипажи будут выступать на облегчённых машинах.

Особого внимания, по словам экспертов, заслуживают гости из Индии и Китая. Танкисты из Индии привезли на танковый полигон в подмосковном Алабино значительно облегчённые Т-90С, а китайские танкисты будут выступать на переработанном отечественном танке "Тип 96Б", который, по мнению экспертов, подвергся значительным изменениям по части систем управления огнём.

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