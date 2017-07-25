Китай стягивает войска на границу с КНДР

Власти Поднебесной усиливают режим службы пограничников и оснащают государственную границу дополнительными средствами контроля.

Как сообщает Wall Street Journal, помимо усиления режима охраны, части НОАК стягиваются к границе Китая с КНДР на случай начала полномасштабного конфликта.

По мнению специалистов, приграничный район, помимо усиления средствами наблюдения, был также оснащён специальными укреплениями, в которых личный состав может переждать химическую атаку или применение любого другого оружия массового поражения.