Эксперты смоделировали ракетный удар ВМС США по авиабазе Шайрат

Читайте также

Эксперты смоделировали ракетный удар ВМС США по авиабазе Шайрат

368

Фото © Defencegreece

Военные эксперты провели подробный анализ данных и рассказали, как ВМС США наносили ракетный удар по авиабазе Шайрат в Сирии.

Эксперты журнала Defencegreecе создали компьютерную модель ракетного удара эсминцев ВМС США по сирийской авиабазе Шайрат в апреле 2017 года. Для наиболее точной симуляции специалисты выбрали один из самых интересных профильных продуктов, программу — симулятор боевых действий CMANO.

<p>Фото © <a href="https://defencegreece.wordpress.com/2017/07/24/simulating-the-tomahawk-missile-attack-on-shayrat-afb-in-syria/" target="_blank">Defencegreece</a></p>

Несколько сценариев полёта ракет включали в себя подлёт как по "безопасным", так и по охраняемым маршрутам — районам, где могут нести дежурство комплексы ПВО.

<p>Фото © <a href="https://defencegreece.wordpress.com/2017/07/24/simulating-the-tomahawk-missile-attack-on-shayrat-afb-in-syria/" target="_blank">Defencegreece</a></p>

Симуляция греческих экспертов позволяет сделать вывод, что в среднем из 15 выпущенных по цели ракет лишь девять нашли свои цели. Причины выхода из строя значительного количества крылатых ракет "Томагавк" эксперты не уточняют.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!