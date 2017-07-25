Эксперты смоделировали ракетный удар ВМС США по авиабазе Шайрат

Военные эксперты провели подробный анализ данных и рассказали, как ВМС США наносили ракетный удар по авиабазе Шайрат в Сирии.

Эксперты журнала Defencegreecе создали компьютерную модель ракетного удара эсминцев ВМС США по сирийской авиабазе Шайрат в апреле 2017 года. Для наиболее точной симуляции специалисты выбрали один из самых интересных профильных продуктов, программу — симулятор боевых действий CMANO.

Несколько сценариев полёта ракет включали в себя подлёт как по "безопасным", так и по охраняемым маршрутам — районам, где могут нести дежурство комплексы ПВО.

Симуляция греческих экспертов позволяет сделать вывод, что в среднем из 15 выпущенных по цели ракет лишь девять нашли свои цели. Причины выхода из строя значительного количества крылатых ракет "Томагавк" эксперты не уточняют.