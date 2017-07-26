Германия может отказаться от поставок оружия в Турцию

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Германия может отказаться от поставок оружия в Турцию

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Фото: © REUTERS/Fabian Bimmer

Причиной для сложностей во взаимоотношениях двух стран стало соблюдение прав человека в Турции.

Германия может пересмотреть или значительно сократить экспорт вооружений и изделий двойного назначения в Турцию, сообщает Deutsche Welle. Ограничения могут коснуться всех следующих оборонных контрактов, однако уже подписанные соглашения будут исполняться в прежнем объёме.

Немецкие эксперты также всерьёз опасаются, что, "разругавшись" с Германией и другими странами ЕС, Турция может начать закупки вооружений в России, как это происходит с контрактом на поставку систем ПВО С-400. Такой шаг, по мнению специалистов, может усилить противоречия между ЕС и Турцией.

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