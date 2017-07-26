WP: КНДР может получить межконтинентальные баллистические ракеты уже в 2018 году

Американские эксперты встревожены значительным прогрессом КНДР в области создания ядерного оружия и средств доставки.

Согласно оценке РУМО США, Северная Корея сможет поставить на вооружение межконтинентальные баллистические ракеты уже в 2018 году, сообщает Washington Post.

По данным американской военной разведки, за два года специалисты из КНДР прошли полный путь от создания прототипа до подготовки серийного производства таких ракет.

Прогресс, достигнутый северокорейскими специалистами в области ракетостроения, американские военные называют тревожным. Сроки создания и испытаний северокорейской МБР не совпадают с американскими прогнозами: РУМО США и специалисты при Пентагоне считали, что эффективного средства сдерживания в КНДР не появится до 2020 года.