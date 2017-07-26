Армия США испытывает новый конвертоплан

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Армия США испытывает новый конвертоплан

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Фото: © nationalinterest.org

Машина может прийти на смену уже состоящим на вооружении конвертопланам V-22 Osprey.

Армия США приступила к испытаниям конвертоплана V-280 Valor, разработкой которого занималась компания Bell Helicopter, сообщает Aviation Week.

V-280 Valor разрабатывается в рамках тендера FVL на создание перспективного армейского транспортного конвертоплана. Тактико-техническое задание предполагает создание машины для быстрой переброски бойцов и грузов на большие расстояния.

Перспективная машина будет значительно отличаться от уже принятых на вооружение конвертопланов V-22. Гондолы двигателей останутся неподвижны, а боевой радиус возрастёт в два с лишним раза — с 690 километров до 1,5 тысячи.

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