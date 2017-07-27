Счётная палата США: инфраструктура и корабли береговой охраны под угрозой

GAO прорабатывает пятилетний план спасения кораблей и инфраструктуры Береговой охраны США.

Счётная палата США анализирует состояние инфраструктуры Береговой охраны США (US Coast Guard). На основе полученных данных уже запланирована операция по "спасению" инфраструктуры и флота американских пограничников.

Существенные ограничения и максимальный износ техники заставляют руководство Береговой охраны США изыскивать дополнительные средства на модернизацию. Как сообщает Defense News, только в 2017 году на эти цели может быть направлено почти 2 миллиарда долларов, и ещё столько же — в 2018 году.

Особое внимание GAO уделяет обветшанию ледокольного флота США: береговая охрана в данный момент может использовать лишь один относительно современный ледокол "Полярная звезда" для поисково-спасательных работ.