Патроны для оружия будут делать из пластика

Полимерная гильза значительно удешевит производство и повысит качество таких боеприпасов.

Боевой полимер: специалисты разработали пластиковые патроны Фото: © thefirearmblog.com

Американская оружейная компания FightLite разработала винтовочный боеприпас с полимерной гильзой взамен традиционной металлической. Среди первых очевидных плюсов такого патрона — существенно сниженный вес. Полимерный патрон калибра 5,56х45 мм с пластиковой гильзой весит на 30 процентов меньше аналогичного патрона с латунной гильзой.

Представители FightLite утверждают, что им удалось решить и другую многолетнюю проблему полимерных боеприпасов — деформацию гильзы при нагреве. Избежать этого позволяют специальные химические добавки, замешанные в полимер на этапе подготовки к отливу. Представители компании поясняют, что речь в этом случае идёт не только о винтовочных патронах — полимерные гильзы можно использовать и в пулемётах, вставляя такие патроны в обычную рассыпную ленту, сообщает The Fire Arm Blog.

Армия США, по словам экспертов, в ближайшее время может приступить к испытаниям новых боеприпасов, которые в перспективе могут значительно снизить вес носимого боекомплекта к стрелковому оружию.