В составе Росгвардии появятся научные роты

Читайте также

В составе Росгвардии появятся научные роты

46

Фото: © РИА Новости / Игорь Онучин

Специализированные роты появятся в Росгвардии после удачного эксперимента с участием Минобороны.

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Росгвардии генерал-лейтенант Евгений Фуженко отметил, что первая научная рота может появиться в составе Росгвардии уже осенью 2017 года, сообщает "Интерфакс".

Мы изучили опыт, который уже появился в Минобороны, где несколько лет назад создали научные роты. В настоящее время у нас тоже проводится такая работа. Скажу больше, мы уже осенью этого года планируем создать первую такую научную роту

Евгений Фуженко

По словам Фуженко, научная рота будет заниматься ключевыми направлениями развития в современной науке, условно разделёнными на три блока.

Интернет-исследования, мультимедийные технологии, программно-математическое обеспечение. Второй блок — это участие в разработке технических заданий проектирования вооружения, военной техники, различных технических средств. И третий блок — это изучение отечественных и зарубежных видов вооружения, отечественного и зарубежного опыта обеспечения безопасности государства, а также противодействия терроризму

Евгений Фуженко

Фуженко отметил также, что предпочтение при наборе в научную роту будет отдаваться победителям олимпиад, конкурсов, государственным стипендиатам, участникам научных работ, труды которых имеют особое прикладное значение для войск Национальной гвардии.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!