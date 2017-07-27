В составе Росгвардии появятся научные роты

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Росгвардии генерал-лейтенант Евгений Фуженко отметил, что первая научная рота может появиться в составе Росгвардии уже осенью 2017 года, сообщает "Интерфакс".
Мы изучили опыт, который уже появился в Минобороны, где несколько лет назад создали научные роты. В настоящее время у нас тоже проводится такая работа. Скажу больше, мы уже осенью этого года планируем создать первую такую научную роту
Евгений Фуженко
По словам Фуженко, научная рота будет заниматься ключевыми направлениями развития в современной науке, условно разделёнными на три блока.
Интернет-исследования, мультимедийные технологии, программно-математическое обеспечение. Второй блок — это участие в разработке технических заданий проектирования вооружения, военной техники, различных технических средств. И третий блок — это изучение отечественных и зарубежных видов вооружения, отечественного и зарубежного опыта обеспечения безопасности государства, а также противодействия терроризму
Евгений Фуженко
Фуженко отметил также, что предпочтение при наборе в научную роту будет отдаваться победителям олимпиад, конкурсов, государственным стипендиатам, участникам научных работ, труды которых имеют особое прикладное значение для войск Национальной гвардии.
- Популярные
- По времени