Минобороны наращивает темпы производства кораблей "Каракурт"

К производству будут привлечены дополнительные заводы, в том числе и предприятия Дальнего Востока.

Как сообщает "Ъ", в Минобороны готовятся к 2018 году разместить заказ на строительство шести малых ракетных кораблей проекта 22800 на судостроительных заводах Дальнего Востока.

Сообщается, что все шесть кораблей проекта 22800 "Каракурт" будут нести службу в составе Тихоокеанского флота, поэтому их производство на Амурском судостроительном заводе является наиболее подходящим с точки зрения логистики.

Всего для ВМФ заказано 12 кораблей этого проекта. Производство малых ракетных кораблей помимо Амурского судостроительного завода ведут судостроительный завод "Пелла" и Зеленодольский судостроительный завод имени Горького.