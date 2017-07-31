Минобороны наращивает темпы производства кораблей "Каракурт"

Читайте также

Минобороны наращивает темпы производства кораблей "Каракурт"

1020

Фото: © Wikipedia.org

К производству будут привлечены дополнительные заводы, в том числе и предприятия Дальнего Востока.

Как сообщает "Ъ", в Минобороны готовятся к 2018 году разместить заказ на строительство шести малых ракетных кораблей проекта 22800 на судостроительных заводах Дальнего Востока.

Сообщается, что все шесть кораблей проекта 22800 "Каракурт" будут нести службу в составе Тихоокеанского флота, поэтому их производство на Амурском судостроительном заводе является наиболее подходящим с точки зрения логистики.

Всего для ВМФ заказано 12 кораблей этого проекта. Производство малых ракетных кораблей помимо Амурского судостроительного завода ведут судостроительный завод "Пелла" и Зеленодольский судостроительный завод имени Горького.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!