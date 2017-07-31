США перебросят в Эстонию комплексы ПВО "Пэтриот"

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США перебросят в Эстонию комплексы ПВО "Пэтриот"

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Фото: © Wikipedia.org

Зенитные ракетные комплексы впервые будут размещены в непосредственной близости от российских границ.

Вопрос о размещении комплексов ПВО Patriot был поднят в минувшее воскресенье в ходе визита вице-президента США Майка Пенса в Эстонию, сообщает Daily Mail. Позднее намерения разместить в стране американские комплексы ПВО подтвердил и премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

Заявления о размещении комплексов ПВО прозвучали на фоне скорого старта масштабных российских военных учений, за которыми, по словам премьер-министра Эстонии, "США и НАТО должны следить и обмениваться информацией".

Ранее за присутствие комплексов ПВО и ПРО на территории балтийских стран на постоянной основе высказывалась президент Литвы Даля Грибаускайте.

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