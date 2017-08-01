Американская разведка считает, что ракеты КНДР могут долететь до любой части США

Молот Ким Чем Ына. Американская разведка считает, что КНДР может поразить любую цель на территории США
Фото: © REUTERS/Jason Lee
Ракетные войска КНДР в скором времени смогут поражать большинство целей на территории Соединённых Штатов Америки, сообщает Reuters.
Последние испытания межконтинентальных баллистических ракет в КНДР показали, что в случае начала полномасштабных боевых действий против Северной Кореи под угрозой окажутся не только гражданские и военные объекты на территории Южной Кореи и Японии, но и ключевые объекты на территории Соединённых Штатов. Ранее эксперты сообщали, что первые образцы МБР ракетные войска КНДР примут на вооружение в 2018 году.
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