Американская разведка считает, что ракеты КНДР могут долететь до любой части США

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Американская разведка считает, что ракеты КНДР могут долететь до любой части США

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Фото: © REUTERS/Jason Lee

Прогресс в создании межконтинентальных баллистических ракет встревожил американских специалистов.

Молот Ким Чем Ына. Американская разведка считает, что КНДР может поразить любую цель на территории США

Ракетные войска КНДР в скором времени смогут поражать большинство целей на территории Соединённых Штатов Америки, сообщает Reuters.

Последние испытания межконтинентальных баллистических ракет в КНДР показали, что в случае начала полномасштабных боевых действий против Северной Кореи под угрозой окажутся не только гражданские и военные объекты на территории Южной Кореи и Японии, но и ключевые объекты на территории Соединённых Штатов. Ранее эксперты сообщали, что первые образцы МБР ракетные войска КНДР примут на вооружение в 2018 году.

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