Воевать будете сами. Генерал армии США рассказал о военной помощи для Украины

Генерал армии США Бен Ходжес рассказал украинским СМИ о поддержке страны вооружением и вероятном вторжении России.

Командующий Вооружёнными силами США в Европе Бен Ходжес дал крайне любопытное интервью украинскому порталу "Цензор", в котором подробно, не стесняясь в выражениях, рассказал о причинах и результатах американской поддержки Украины. В частности, Ходжес заявил, что украинский опыт очень помогает американской армии, намекая на то, что в Донбассе ВСУ воюет не с ополченцами, а с российской армией.

Генерал Ходжес также дал свою оценку слухам о вторжении России в Центральную Украину, назвав такое событие "маловероятным", отметив, что европейцы "волнуются" из-за модернизации российской армии и воссоздания некоторых подразделений, таких как 1-я гвардейская танковая армия.

Однако на ключевой вопрос о том, помогут ли США и НАТО Украине в случае начала боевых действий против России, генерал Ходжес резко сменил тему и вместо прямого ответа на вопрос вновь сосредоточился на "поведении" России.

Я не уполномочен размышлять о том, что мы можем или какое политическое решение может быть принято. Как по мне, вопрос не в том, что могут сделать США или Запад. Вопрос в том, что Россия продолжает вести себя агрессивно Бен Ходжес

Завершая рассказ о военной помощи украинским военным, Ходжес отметил, что в данный момент 300 американских военных постоянно живут на территории Украины, назвав это "чертовски мощной поддержкой".