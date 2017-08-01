Индия закупит 57 палубных истребителей

Подготовка к профильному тендеру на крупную партию истребителей уже началась на авианосце "Викрамадитья".

Как сообщает Indiatoday, за право поставлять палубные истребители и получить для этого более $12 млрд будут бороться сразу несколько образцов авиационной техники — французский Dassault Rafale, шведский Saab Sea Gripen, американский F/A-18 и российский МиГ-29К.

Главным требованием, по мнению авиационных экспертов, станет способность палубных истребителей работать с индийскими авианосцами — тяжёлым "Викрамадитьей" и первым авианесущим кораблём национальной постройки, находящимся на стапелях в Кочине.

57 истребителей будут докуплены вдобавок к 25 самолётам МиГ-29К. Тендер, по мнению специалистов, командование ВМС Индии планирует провести прежде всего из-за неудач с собственным самолётом HAL Tejas.