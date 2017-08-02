Каждый американский ледокол будет стоить миллиард долларов

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Каждый американский ледокол будет стоить миллиард долларов

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Фото: © Flickr/Coast Guard News

Первый современный корабль ледового класса американские судостроители смогут построить не ранее 2023 года.

О необходимости строительства таких кораблей сообщил адмирал Береговой охраны США Пол Цукунфт, сообщает Breaking Defense. Адмирал также выразил сомнения относительно сокращения программы строительства арктического флота США — три тяжёлых ледовых корабля вместо шести (трёх тяжёлых и трёх средних). Цукунфт напомнил, что строительство ледоколов — забытое для американских судостроителей ремесло.

Наши судостроительные заводы уже 40 лет не строят такие корабли. Последний из кораблей такого типа был введён в эксплуатацию в 1976 году

Пол Цукунфт

Значительное сокращение финансирования Береговой охраны США и низкий интерес к Арктике играют на руку китайским и российским специалистам, которые, по словам адмирала, уже активно осваивают регион.

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