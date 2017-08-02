США могут разместить ракеты-перехватчики на Гавайских островах

На такой шаг американские военные могут пойти из-за угрозы применения ядерного оружия КНДР.

Несмотря на то что прямой угрозы со стороны КНДР для США нет, агентство HEMA начало профильные мероприятия по подготовке жителей Гавайских островов. Помимо прочего, на территории Гавайских островов запланировано размещение ракет-перехватчиков, сообщает Defense One.

Возможность по размещению противоракет, по словам командующего Тихоокеанским командованием США (USPACOM) Гарри Харриса, должна выполняться в строгом соответствии с прогрессом КНДР по разработке МБР, или с темпами, незначительно её превышающими. Полноценное развёртывание ракет на Гавайских островах, по словам Харриса, может "перегрузить" систему ПРО.