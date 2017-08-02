Американцы не заметили подвоха с фотографией самолёта ко Дню поминовения

Волна репостов вирусной фотографии докатилась даже до политиков и известных актёров и продолжается до сих пор.

В канун общенационального праздника — Дня поминовения (Memorial Day) — обычные американцы и знаменитости стремятся почтить память погибших за страну солдат. Однако тематические мероприятия, встречи с ветеранами боевых действий в этом году были омрачены грандиозным скандалом.

На фотографии, подписанной как "Полёт ангела", вместо американского транспортника С-130 "Геркулес" красовался Ил-76 российского производства. Большого скандала, вероятно, и не случилось бы, но скандальную фотографию и описание к ней опубликовали в своих аккаунтах известные политические объединения. Фейковую фотографию в своём инстаграм-аккаунте опубликовал даже голливудский актёр Марк Уолберг.

Осознать собственную ошибку автор публикации и все, кто сделал репосты, так и не смогли. Граждане США продолжают восхищаться красотой фотографии, не подозревая о том, что это подделка. Только опытные, имевшие отношение к ВВС люди стали писать в комментариях, что Ил-76 никакого отношения к ВВС США не имеет и автору публикации должно быть стыдно. Пикантности этой истории добавляет и тот факт, что гражданка США Patti Bond, опубликовавшая скандальную фотографию, указала ВВС США как одно из прошлых мест работы, а сама публикация "разошлась" по Интернету более чем миллионом репостов.