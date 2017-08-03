Новая баллистическая ракета может обойтись США в $85 млрд

Американские военные эксперты поясняют, что сохранение МБР предыдущего поколения может обойтись ещё дороже.

Как сообщает Breaking Defense, программы продления срока службы американских МБР Minuteman III постепенно признаются устаревающими. Даже одна из последних программ по сохранению боевой готовности SLEP, по словам представителя компании Boeing Фрэнка Маккола, уже не отвечает современным требованиям.

Обеспечение "наземного стратегического сдерживания", по словам Маккола, в компании собираются обеспечить созданием совершенно новой межконтинентальной баллистической ракеты шахтного базирования, постепенно отказываясь от продления срока службы ракет Minuteman III.

Новая ракета, по словам Маккола, будет построена на принципах открытой архитектуры и модульности, что значительно упростит и удешевит её создание. На разработку и тестовые испытания новой МБР планируется потратить не более 10 лет, а стоять на вооружении новый элемент GBSD будет вплоть до 2070 года.

На создание и строительство 400 ракет в течение 20 лет Boeing планирует потратить $85 млрд. Для сравнения, 800 ракет Minuteman обошлись американскому бюджету "всего" в $17 млрд.