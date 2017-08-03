Эксперты: Абсолютной невидимости F-35 не достигнет никогда

Авторы доклада об уязвимостях истребителей пятого поколения признали, что абсолютной невидимости истребителей пятого поколения не существует.

Стелс коту под хвост: эксперты рассказали о реальной боевой эффективности F-35 Фото: © Flickr/Airman Magazine

Эксперты Института Митчелла в свете напряжённости вокруг КНДР выпустили многостраничный документ, в котором подробно проанализировали возможности истребительной и бомбардировочной авиации США.

По мнению авторов доклада, традиционные методы ведения боевых действий в случае с КНДР уже не подойдут. Эксперты Марк Баррет и Мэйс Карпентер отметили, что использование традиционных видов вооружений, таких как самолёты-бомбардировщики В-52, не позволит добиться нужного эффекта. Специалисты отметили, что в КНДР размещено несколько десятков наземных РЛС, "закрывающих" территорию страны практически сплошным радиолокационным полем.

Для того чтобы преодолеть систему ПВО вероятного противника, по мнению авторов доклада, проще и дешевле использовать стелс-бомбардировщики В-2. Отмечая эффективность стелс-технологий, авторы отметили, что абсолютной невидимости в конструкции таких самолётов, как F-35, достичь так и не удалось.

По мнению Баррета и Карпентера, F-35 и другие самолёты, использующие стелс-технологии, нужно ещё долго "доводить до ума", прежде чем моделировать вероятное боевое применение.