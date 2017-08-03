Boeing предлагает уничтожать беспилотники противника из лазерной пушки

Решение по борьбе с беспилотниками противника готова предложить американская компания Boeing.

Как сообщает Breaking Defense, первый прототип "лазерного броневика" с комбинированным вооружением Boeing собирается представить на грядущей выставке вооружений Space & Missile Defense в городе Хантсвилле.

По своей сути проект предполагает создание высокоэффективного ЗРК, главной задачей которого будет отстрел беспилотников противника. Армия США уже выделяет деньги на ОКР по теме SHORAD — ЗРК малого радиуса действия. Отмечается также, что базой для нового комплекса могут послужить как бронеавтомобили Oshkosh M-ATV, так и бронетранспортёры Stryker. Мощность лазерной установки при этом составит не более 5–7 кВт.

По мнению американских специалистов, такой комплекс сможет поражать не только БПЛА на разных высотах, но и корректируемые артиллерийские и авиационные боеприпасы.