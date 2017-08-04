ВМС США снова испытают рельсотрон

Наземные испытания оружия должны пройти на полигоне Дагуэй Провинг Граунд в штате Юта.

Пресс-служба компании General Atomics Electromagnetic Systems сообщила о том, что мощность нового рельсотрона MMRRWS составит около 10 МДж. Принципиальные изменения в конструкции рельсотрона позволяют экспертам утверждать, что на испытания выйдет не "витринный" образец, а полноценное орудие, подготовленное к серийному производству, сообщает Defenseworld.

Специалисты поясняют, что такой рельсотрон сможет вести обстрел целей с расстояния в 100 километров специальными снарядами с воздушным подрывом. Начальная скорость выпущенного снаряда при этом может составить 6000 километров в час.