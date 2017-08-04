Ostexperte: Российской угрозы в Европе не существует

Систему противоракетной обороны в Европе называют одной из причин ухудшения отношений между странами.

Немецкое издание Ostexperte выступило с резкой критикой в адрес мероприятий по предотвращению так называемой российской угрозы. Соответствующее исследование, в рамках которого оценивалась эффективность и необходимость ПРО в Европе, было проведено научным институтом SWP по заказу одного из департаментов канцлера ФРГ. Выводы оказались неутешительными.

Строительство противоракетного щита обосновывают наличием угрозы, которая исходит из "внеевропейского пространства". Этой угрозы всё ещё не существует, а сам противоракетный купол не повысит безопасность Европы Ostexperte

Стоит отметить, что письменных подтверждений ненаправленности компонентов ПРО в Центральной и Восточной Европе США и союзники по НАТО до сих пор не предоставили. В качестве основных угроз странам Европы называют Иран и Северную Корею.