NI: США одновременно победят Россию и Китай

Американские эксперты спрогнозировали исход противостояния, в случае если США будут воевать против Китая и России одновременно.

Широкой души люди. Американские эксперты рассказали, как победить Китай и Россию одновременно Фото: © REUTERS/Damir Sagolj

По мнению экспертов журнала National Interest, вина за вероятные боевые действия лежала бы не на США — с инициативой начать войну выступили бы Китай или Россия.

Соединённым Штатам, по мнению авторов материала, пришлось бы действовать с помощью двух совершенно отличающихся друга от друга методов ведения боевых действий. Китай и Россия, как отмечают эксперты, вряд ли будут координировать свои действия, добиваясь разных целей.

Однако надеяться на союзников американские эксперты не спешат — решать вопросы силой американской армии и флоту, в том случае если большая война всё-таки начнётся, придётся в одиночку. Особенно это касается действий флота США в АТР, где местные союзники предпочтут не ввязываться в боевые действия на стороне США.

Эксперт по национальной безопасности Роберт Фарли отметил, что для быстрой победы в войне с двумя противниками на первом этапе США придётся сосредоточить все силы и средства только на одном из театров военных действий США и уже затем переключаться на другой. При этом автор отмечает, что в Европе могут активно применяться и бомбардировщики с технологией малозаметности, пока силы ядерного сдерживания будут прикрывать союзников по НАТО от применения оружия массового поражения со стороны России.