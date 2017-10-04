"Не хочу в армию, помогите!" Девять вопросов, которые волнуют каждого призывника

1 октября в России начался осенний призыв в армию. До 31 декабря 2017 года, согласно указу президента, на военную службу должны призвать почти 134 тысячи человек. Но далеко не все юноши от 18 до 27 лет мечтают об армейской казарме — они традиционно пытаются откосить любой ценой.

"Только не это!" — простонал 18-летний призывник Серёжа, распечатав конверт с повесткой в военкомат. Увы, предупреждения родителей и учителей о том, что "если будешь плохо учиться — не поступишь в институт", дошли до него только сейчас. А о том, что с 1 октября развлекаться придётся не в клубе, а в военкомате, Серёжа подумать не успел.

В институт он уже не поступил (плохо сдал экзамены), а со здоровьем, к сожалению или к счастью, у него всё прекрасно. "Надо было тогда не прогуливать алгебру..." — поразмышлял Серёжа и стал экстренно придумывать, как откосить.

Можно ли просто так не прийти в военкомат, если уже пришла повестка?

Первая мысль — выбросить повестку и забыть о ней, как о страшном сне. Юристы такую попытку сразу отметают.

— Если призывник получил повестку, явка в военный комиссариат обязательна, — рассказала Екатерина Михеева, руководитель юридического отдела Службы помощи призывникам. — Неявка по подписанной повестке влечёт за собой наложение штрафа в размере от 100 до 500 рублей, а при повторной неявке личное дело призывника может быть передано в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела.

Отложить поход в военкомат Серёжа мог бы в нескольких случаях: если он заболел (и у него есть справка), если тяжело заболел или умер кто-то из его близких родственников или же произошли "обстоятельства непреодолимой силы" (стихийные бедствия, чрезвычайные ситуации и т.п.).

Серёжа узнал у всех своих близких родственников, как они себя чувствуют, посмотрел прогноз погоды — все здоровы, обещают солнце. Отсрочить свидание с военкомом не получится.

Можно ли сбежать из страны, если ты призывник?

Можно было бы уехать к дедушке в Болгарию, подумал Серёжа. И этот вариант теоретически возможен: согласно конституции, каждый гражданин может выехать за пределы нашей страны без ограничений (если у него всё в порядке с законом). За призывниками на таможне никто не следит.

Так же беспрепятственно Серёжа сможет вернуться. Только если он это сделает до 27 лет, повестка снова омрачит его будни, а двери военкомата вновь будут для него открыты.

"Дедушка вряд ли будет терпеть меня почти 10 лет..." — решил Серёжа и стал думать дальше.

"У меня гастрит и плоскостопие!" Какие бывают медицинские отсрочки

Серёжа даже завизжал от восторга, когда нашёл в своей школьной медкарте (её ему отдали после выпускного) записи о хроническом гастрите и плоскостопии. Казалось бы, проблема с армией решена, но юристы спешат напомнить, что не все заболевания, даже хронические, могут стать поводом не служить.

— Всё зависит от степени заболевания, функциональных нарушений организма и наличия медицинских документов, подтверждающих диагноз, — пояснила Екатерина Михеева. — Например, получить военный билет по здоровью можно только с третьей или четвёртой степенью плоскостопия. А чтобы освободиться от армии по гастриту, согласно Расписанию болезней, нужно предоставить врачам документы, подтверждающие, что болезнь сопровождается частыми обострениями и нарушением питания, требующими повторной и длительной госпитализации (более двух месяцев) при безуспешном лечении в стационарных условиях. С обычным хроническим гастритом с редкими обострениями от армии не освобождают.

В армию не берут ребят с астмой, ВИЧ, онкологией и другими заболеваниями. При некоторых из них (в том числе при обострении гастрита во время призывной кампании) призывнику могут дать временную отсрочку — например, до следующего призыва.

Серёжа спросил у мамы-врача про своё плоскостопие, но она только расстроила его тем, что "всё у него в порядке с ногами". Про свой гастрит ничего шокирующего он тоже не узнал. Подробно изучив Расписание болезней, благодаря которым можно забыть об армии навсегда, и ещё раз недоверчиво рассмотрев свои ноги, он всё же понял, что и такой вариант ему не подходит.

Семейные отсрочки — поможет ли свадьба откосить

"Лен, привет, а выходи за меня замуж!" — Серёжа решил пойти ва-банк и позвонил своей однокласснице. Их отношения ограничивались только несколькими походами в кино и прогулкой в парке за ручку. Ленка Серёже очень нравилась, но ей не хотелось быть девушкой отпетого школьного хулигана. Серёжа решил, что в трудную минуту она должна его понять, ведь где-то он слышал, что если у призывника есть молодая жена, то армию можно хотя бы отложить. Но он ошибался.

— Медовый месяц Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" не предусмотрен, поэтому новобрачного призывника могут призвать на военную службу даже в день бракосочетания, если, например, в этот день у него назначена отправка в войска, — сказала юрист Екатерина Михеева. — Более того, даже беременность молодой жены не даёт права на отсрочку от призыва, если это не второй ребёнок и жена не находится на 26-й неделе беременности.

Существует несколько основных условий предоставления отсрочки по семейным обстоятельствам: если в семье два и более детей, если есть ребёнок-инвалид до трёх лет, а также если призывник — отец-одиночка. Не возьмут в армию и в случае, если будущий солдат ухаживает за тяжело больным родственником. Все эти ограничения нужно подтверждать ежегодно.

"Можно я ещё годик подумаю?" "Образовательные" отсрочки

В детстве Серёжа был уверен, что пойдёт по стопам родителей и станет врачом, причём непременно хирургом. Уже в школе оказалось, что для этого нужно было исправно ходить на химию и биологию (как минимум). Но тогда Серёжа был уверен, что без него гулянки на районе и тусовки в клубе не состоятся. А химию, если что, можно и у Ленки списать. В результате после 11-го класса он никуда не поступил — ему не хватило баллов.

А значит, отсрочка, которая по закону полагается студентам вузов на время обучения, ему не полагается. И на следующий год попробовать поступить ещё раз он вряд ли уже успеет.

Кстати, если бы он после девятого класса ушёл учиться в колледж или техникум ("А ведь мама предлагала!") или попробовал бы поступить туда после 11-го класса, то в этом году он бы об армии не думал. Если раньше студентов средних специальных учебных заведений могли оторвать от учёбы в 18 лет, то теперь им тоже позволят спокойно доучиться.

— Теперь выпускники и девятых, и одиннадцатых классов могут спокойно поступить в колледж, техникум или училище. Отсрочка для обучения в ссузе предоставляется на весь период получения образования, но только при соблюдении двух условий: призывник поступает в учебное заведение, имеющее государственную аккредитацию, и обучение будет проходить на очной форме, — поясняет юрист. — Важно учитывать, что после оформления отсрочки по обучению в ссузе призывник не сможет оформить отсрочку для поступления в вуз.

Куда пойти работать, чтобы не служить в армии?

Службу в армии можно заменить работой в некоторых госорганах. Но и этот способ откосить Серёже не подошёл, ведь он так и не успел получить высшее образование.

— От призыва в армию освобождаются молодые люди, поступившие на службу в органы внутренних дел, Государственную противопожарную службу, органы уголовно-исполнительной системы и таможенные органы Российской Федерации. Единственные условия: наличие профильного высшего образования и поступление на службу сразу же по окончании вуза. Также не призывают на военную службу депутатов и кандидатов в депутаты, — рассказала юрист Екатерина Михеева.

Что делать, если я боюсь оружия?

От отчаяния Серёжа даже продумал вариант пойти на альтернативную службу (АГС) — она предусмотрена для тех, кто по моральным, религиозным или иным убеждениям отказывается брать в руки оружие. Вместо службы в армии призывникам нужно будет работать на благо общества и государства — список вакансий определяет Минтруд. Можно быть врачом, волонтёром, учителем и проч.

Если призывник будет косить и от такой службы, то его могут арестовать на полгода. Если исправно работать, то и военный билет на руках будет, и трудовой стаж начнёт капать. Но у альтернативной службы есть свои минусы.

— Её срок составляет 21 месяц — на девять месяцев больше срочной службы. И попасть на АГС гораздо сложнее, так как количество желающих многократно превышает число мест, выделенных для "альтернативщиков", — разъяснила юрист Екатерина Михеева.

Не хочу в армию — помогите!

Психолог Сергей Ключников рассказал, что страх перед армией у таких ребят, как Серёжа, воспитан современными нормами жизни.

— Сейчас в обществе в молодых людях воспитываются инфантильность, установка на потребление, развлечения, легкомысленность, — говорит психолог. — В 18 лет у молодых людей по факту ещё детское сознание. Раньше в 16 лет юноши могли командовать полками, зрелость людей была несоизмеримо выше. Сейчас современный молодой парень — зачастую ленивый, сидящий в Интернете человек, который не хочет отрываться от чего-то привычного. С одной стороны, он инфантилен, с другой стороны, он как старик — боится серьёзных перемен.

Но поводы для беспокойства всё же есть. Хоть в последние годы в армии стараются бороться с дедовщиной, она присутствует. Нередки и случаи, когда сослуживцы нападают на солдат.

Несмотря на это, психолог советует: раз уж годен, нужно смотреть на армейскую жизнь позитивно. Там можно получить хорошую физическую подготовку, освоить полезные для жизни навыки, стать дисциплинированнее, научиться работать в команде и найти друзей на всю жизнь.

— И это всё не считая того, что молодые люди должны учиться любить и защищать свою Родину, — добавил психолог.

Чем грозит уклонение от армии?

Напоследок юристы напоминают Серёже и всем остальным призывникам: если вдруг захочется бегать от военкомата, купить военный билет, прикидываться больным дурачком, то придётся вспомнить о статье 328 Уголовного кодекса — "Уклонение от призыва на военную службу". Это может грозить штрафом до 200 тысяч рублей и даже лишением свободы на срок до двух лет.

Серёжа понял, что выхода у него нет — от армии не сбежишь. А Ленка, хоть и не восприняла предложение руки и сердца всерьёз, пообещала его ждать — ведь в армии он точно исправится и станет хорошим мальчиком. А Серёжа решил, что, когда вернётся со службы, обязательно позовёт её сначала в кино, а потом ещё раз замуж. "Попробую за год отдать свой долг Родине. Только надо в ВДВ попроситься, чтобы с парашютом прыгать! А ещё надо с собой учебники по химии взять — вдруг после армии у меня получится стать хирургом..." — размечтался Серёжа по дороге в военкомат.