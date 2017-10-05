Американская армия теряет боевую эффективность

Учёные предупредили, что американская военная мощь в определённый момент может "кончиться".

По мере распространения основных угроз безопасности в 2017 году боеспособность американской армии не только не увеличивается, но и, наоборот, значительно снижается, сообщает Defense News. Неутешительную статистику относительно готовности вооружённых сил страны устранить любую угрозу для государства опубликовал в своём докладе эксперт фонда Heritage Дакота Вуд.

Согласно тексту документа, американскую армию перестали бояться и принимать всерьёз — мощь военной машины, оснащённость и способность побеждать в различных конфликтах уже не являются сдерживающими факторами для лидеров большинства государств.

В частности, автор намекает на "тревожное" состояние дел с ядерным арсеналом США, а также на состояние военно-морских сил. Понижение индексов безопасности отмечается в основном в азиатско-тихоокеанском регионе, пишет Дакота Вуд, однако общая "воинственность" Китая снижается.

Автор исследования отмечает, что не лучшим образом обстоят дела и в ВВС. Из 36 эскадрилий полностью готовы к бою лишь четыре, а нехватка опытных военных лётчиков приобретает масштабы эпидемии.