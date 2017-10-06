Есть только МиГ. 40 лет истребителю МиГ-29

В октябре 1977 года свой первый полёт совершил один из самых узнаваемых истребителей в мире.

40 лет назад, 6 октября 1977, лётчик-испытатель Александр Федотов впервые поднял в воздух первый прототип многоцелевого фронтового сверхзвукового истребителя МиГ-29. Удачная конструкция, манёвренность и современная электроника могли оказать достойную конкуренцию зарубежным истребителям. С 1982 года, когда МиГ-29 начал производиться серийно, было выпущено 1600 самолётов в различных модификациях.

Впервые на международную выставку МиГ-29 попал в 1988 году. На авиасалоне в британском Фарнборо истребитель доказал, что советская авиационная школа на голову сильнее западной. Продемонстрированная фигура высшего пилотажа под названием "Колокол" (резкое изменение скорости и траектории полёта) показала зарубежной публике истинные манёвренные возможности МиГ-29.

Всего за годы производства истребителя было разработано и создано более 20 модификаций МиГ-29. От истребителей с переработанным составом вооружения до сверхманёвренного МиГ-29ОВТ, оснащённого двигателями с отклоняемым вектором тяги и способного "купаться в небе" аналогично суперзвезде авиационных шоу — самолёту Су-35, и самой современной версии истребителя МиГ-29СМТ.

Даже несмотря на солидный возраст, самолёт по-прежнему остаётся востребован на международном рынке вооружений. Доказательством этому служит и количество зарубежных покупателей МиГ-29: уникальная машина состояла и состоит на вооружении ВВС более тридцати стран мира.

Самым крупным заказчиком истребителей МиГ-29 после развала СССР является Египет. В рамках контракта, исполнение которого началось российской стороной в 2017 году, страна получит не менее 50 модернизированных истребителей МиГ-29М/М2.