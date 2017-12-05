NYT: США могли соврать об эффективности комплексов Patriot

Если сведения о реальной боевой эффективности подтвердятся, американские комплексы ПВО могут перестать покупать.

Американская газета New York Times отмечает, что сведения о боевой эффективности американских комплексов ПВО на Ближнем Востоке могут быть ложными. Эксперты издания заявляют, что на основе анализа фото- и видео-материалов сделан однозначный вывод — в начале ноября американская система ПВО не перехватывала запущенную повстанцами-хуситами ракету.

Отмечается, что отделившаяся от ракеты боеголовка поразила цель недалеко от аэропорта Эр-Рияда. Если по итогам проверки факт инцидента будет подтверждён, то комплексы ПВО Patriot могут перестать пользоваться спросом на международном рынке.

При этом президент США Дональд Трамп может оказаться в том же положении, что и Джордж Буш — старший во время войны в Персидском заливе. В начале 90-х боевая эффективность комплексов Patriot уже становилась предметом споров военных экспертов — по данным, предоставленным военными в Белый дом, американская ПВО имела практически абсолютную эффективность — 9 ракет из 10. Однако, по оценкам независимых военных экспертов, в действительности боевая эффективность позволяла американским военным поражать лишь одну ракету из 10.