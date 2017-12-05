Перевооружение армии обойдётся США в $700 млрд

Переоснащение Вооружённых сил США станет самой дорогой и самой сложной военной программой в истории страны.

Управление Конгресса США по бюджету подсчитало, в какую сумму налогоплательщикам обойдётся первый этап перевооружения американской армии. По данным аудиторов, на модернизацию и закупку перспективных видов боевой техники потребуется не менее $688 млрд.

При этом отмечается, что в настоящий момент администрация президента не располагает готовым решением и эффективным инструментом для быстрого наращивания Вооружённых сил США и их глубокой модернизации.

Согласно отчёту Управления Конгресса США по бюджету, для реализации планов президента США потребуется значительно увеличить численность во всех родах войск примерно на 237 тыс. человек.