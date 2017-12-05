МиГ-29 вооружили новой ракетой

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МиГ-29 вооружили новой ракетой

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Фото: © Министерство обороны Российской Федерации

В арсенал палубных истребителей МиГ-29КР/КУБР включены уникальные противокорабельные ракеты.

Истребители МиГ-29КР/КУБР авиации ВМФ России получили уникальные противокорабельные ракеты Х-31, сообщает газета "Известия". Пуск нескольких ракет этого типа, по мнению экспертов, позволит уничтожить крупные и особо крупные надводные корабли противника, включая авианосцы.

Х-31 летит к цели на скоростях, в четыре раза превышающих скорость звука, и практически неуязвима для противоракет. При необходимости Х-31 может маневрировать и выдерживать нагрузки до 10G.

<p>Фото: © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Russian_missile_-MAKS_Airshow_2003.JPG" target="_blank">Wikimedia Commons</a></p>

Для задач по уничтожению радиолокационных станций противника российскими специалистами разработана специальная модификация — Х-31П. Противорадиолокационная ракета создавалась с учётом характеристик работы американских зенитных ракетных комплексов MIM-104 Patriot, MIM-23 Hawk и MIM-14 Nike-Hercules.

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