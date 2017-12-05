МиГ-29 вооружили новой ракетой

В арсенал палубных истребителей МиГ-29КР/КУБР включены уникальные противокорабельные ракеты.

Истребители МиГ-29КР/КУБР авиации ВМФ России получили уникальные противокорабельные ракеты Х-31, сообщает газета "Известия". Пуск нескольких ракет этого типа, по мнению экспертов, позволит уничтожить крупные и особо крупные надводные корабли противника, включая авианосцы.

Х-31 летит к цели на скоростях, в четыре раза превышающих скорость звука, и практически неуязвима для противоракет. При необходимости Х-31 может маневрировать и выдерживать нагрузки до 10G.

Для задач по уничтожению радиолокационных станций противника российскими специалистами разработана специальная модификация — Х-31П. Противорадиолокационная ракета создавалась с учётом характеристик работы американских зенитных ракетных комплексов MIM-104 Patriot, MIM-23 Hawk и MIM-14 Nike-Hercules.