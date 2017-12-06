Су-57 с двигателями второго этапа поднялся в небо

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Су-57 с двигателями второго этапа поднялся в небо

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Многофункциональный истребитель пятого поколения Т-50 (Су-57). Фото: ©РИА Новости/Максим Блинов

Объединённая авиателестроительная корпорация выпустила уникальное изделие на испытания.

Первый российский истребитель пятого поколения Су-57 получил двигатели второго этапа, сообщает ТАСС. Испытательный полёт истребителя с новыми двигателями прошёл штатно: за 17 минут полёта с нового изделия были сняты ключевые эксплуатационные показатели.

Пилотирование истребителя с новыми двигателями осуществлял шеф-пилот ОКБ "Сухой" Сергей Богдан. По данным экспертов, двигатели второго этапа обладают существенно большей мощностью, позволяющей пилоту применять другие методы управления самолётом.

"Изделие-30", смонтированное на истребитель, довершает создание полноценного боевого истребителя пятого поколения. По разным оценкам, "Изделие-30" по ключевым характеристикам превосходит АЛ-41Ф1 (тип 117), на 25–27% и позволяет истребителю совершать длительные перелёты на сверхзвуковой скорости без использования форсажной камеры.

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