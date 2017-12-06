В армии Израиля появились женщины-танкисты

Новость о подготовленных женщинах-танкистах в официальном твиттер-аккаунте подтвердили представители Армии обороны Израиля.
Meet the first female tank operators of the border defense array that finished their training today as part of a trial run pic.twitter.com/pIOa9fonwJ— IDF (@IDFSpokesperson) 5 декабря 2017 г.
Первая командировка женщин-танкистов, подготовленных для службы на бронемашинах Merkava III, продлится четыре месяца. Программа, направленная на гендерное равноправие, прекратит своё действие уже в марте 2018 года. По её итогам будет сделан вывод о способности женщин управлять боевой техникой.
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