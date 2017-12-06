В армии Израиля появились женщины-танкисты

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В армии Израиля появились женщины-танкисты

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Фото: © twitter.com/IDF

Механики-водители и командиры прошли ту же тяжёлую подготовку, что и танкисты-мужчины.

Новость о подготовленных женщинах-танкистах в официальном твиттер-аккаунте подтвердили представители Армии обороны Израиля.

Первая командировка женщин-танкистов, подготовленных для службы на бронемашинах Merkava III, продлится четыре месяца. Программа, направленная на гендерное равноправие, прекратит своё действие уже в марте 2018 года. По её итогам будет сделан вывод о способности женщин управлять боевой техникой.

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