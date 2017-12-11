Германия и Франция показали рельсотрон совместной разработки

Вместо корабля европейские разработчики планируют поставить устройство на грузовик.

Сотрудники франко-германского научно-исследовательского института ISL при поддержке оборонных ведомств двух стран представили проект электромагнитной пушки (рельсотрона) на мобильном шасси, сообщает Opex 360. Главным направлением работ, по словам разработчиков, станет создание сверхкомпактных источников питания, позволяющих вести активную стрельбу.

Главной проблемой, по мнению учёных, остаётся высокая потребность в энергии. Для того чтобы отправить болванку посредством электрической дуги на 200 километров, требуется потратить столько же энергии, сколько нужно для суточного обеспечения города на 500 тысяч жителей.

При этом учёные из Европы хотят решить и другую проблему — деформацию направляющих, разогреваемых электрическим током. Отмечается, что частично решить эту проблему позволит применение материалов, созданных при сверхнизких температурах.