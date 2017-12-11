Нашествие роботов. США приступают к созданию беспилотной армии

Бронетехника и вспомогательные машины, способные оказывать поддержку огнём и эвакуировать раненых, будут беспилотными.

Армия США приступает к формированию облика перспективной армии, оснащённой беспилотными средствами для ведения боя и разведки, сообщает Defence Blog. При содействии Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США будет создаваться и производиться бронетехника, идентичная по огневой мощи танкам и бронемашинам, уже состоящим на вооружении сухопутных войск.

Командование подготовки кадров и освоения военных доктрин ВС США возьмёт под особый контроль системы управления и процесс обучения беспилотным боевым действиям, при которых человек уже не будет подвергать свою жизнь опасности на поле боя.

При этом перспективные боевые машины RCV, разработку которых начнут в ближайшем будущем, будут обладать несколькими вариантами автономности: от полностью автоматического и управляемого режима до возможности работать вместе с традиционными, пилотируемыми видами бронетехники.

Первыми подопытными станут уже хорошо зарекомендовавшие себя бронетранспортёры и машины огневой поддержки из состава Сухопутных войск США.