ОАК приступит к созданию нового истребителя-перехватчика

Опытно-конструкторские работы по созданию перспективного истребителя начнутся уже в 2018 году.

Работы по созданию перспективного перехватчика (ПАК ДП) могут начаться уже в следующем году, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на вице-президента по инновациям "Объединённой авиастроительный корпорации" Сергея Короткова.

По словам Короткова, всё зависит от выхода документа для промышленности — Государственной программы перевооружения на 2018–2025 годы. В данный момент, по словам Короткова, РСК "МиГ" и Минобороны России прорабатывают техническое задание для создания истребителя-перехватчика следующего поколения, который должен прийти на смену ветеранам войск ПВО — самолётам МиГ-31.

При этом эксперты отмечают, что ключевые научно-исследовательские работы и проектирование нового истребителя должны быть проведены в сжатые сроки, поскольку жизненный цикл истребителей МиГ-31 заканчивается в ближайшие 10–15 лет.