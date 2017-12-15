РВСН не будут снимать "Сатану" с боевого дежурства

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев заявил, что ракетный комплекс "Воевода" (по классификации НАТО SS-18 Satan) останется на боевом дежурстве до 2024 года, сообщает газета "Красная Звезда".
Кроме этого, по словам Каракаева, намечены мероприятия по продлению срока эксплуатации, обеспечивающие несение боевого дежурства комплексом вплоть до 2025–2027 годов.
Комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой Р-36М2 "Воевода" заступил на боевое дежурство в частях РВСН ещё в 1988 году, однако до сих пор остается одним из самых передовых образцов ядерного оружия. Десять ядерных боевых блоков мощностью по 800 килотонн могут быть доставлены на дальность в 11 тыс. километров. Заменой для уникального оружия станет комплекс с баллистической ракетой "Сармат".
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