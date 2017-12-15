Символ холодной войны: атомный "Тайфун" отмечает юбилей

Тяжёлый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения ТК-208 отмечает 35-летие.

Памятная дата для подводников и отечественного Военно-морского флота — ровно 35 лет назад в состав флота был передан тяжёлый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения ТК-208 "Дмитрий Донской". Праздничные мероприятия пройдут в месте дислокации корабля — на Беломорской военно-морской базе, сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

ТК-208 — последний из оставшихся в составе флота кораблей-исполинов. "Плавучий город с ядерными ракетами" — так называли подводные лодки проекта 941 "Акула" (по классификации НАТО SSBN Typhoon), водоизмещение которых составляет 48 тыс. тонн, а длина достигает 173 метров.

"Акулы" во время холодной войны гарантировали молниеносный ответ в случае начала полномасштабных боевых действий и при ядерном ударе со стороны США — подводные крейсеры дежурили даже в труднодоступных для средств наблюдения районах, таких как Северный полюс.

Помимо исполинских размеров атомные крейсеры отличались от всех своих предшественников и составом вооружения — на борту "Акул" размещалось 20 баллистических ракет Р-39. Позднее, уже после развала СССР, на ТК-208 испытывали и другую перспективную БРПЛ — Р-30 "Булава".

Другой особенностью лодки была и остаётся интеграция в конструкцию пяти прочных корпусов, расположенных "один под другим", — такое решение позволяет не только практически полностью исключить гибель субмарины из-за повреждения одного из отсеков, но и совершать всплытие для пусков под многометровыми арктическими льдами.