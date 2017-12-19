Япония разместит у себя американскую систему ПРО

Правительство страны официально одобрило размещение комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore.

Наземные станции слежения комплекса Aegis Ashore обойдутся Японии почти в $2 млрд, сообщает ТАСС. Станции обнаружения будут развёрнуты в префектурах Акита и Ямагути к 2023 году, однако в случае необходимости работы по строительству объектов могут быть ускорены.

Наземные комплексы противоракетной обороны будут последним эшелоном обороны Японии на случай нападения — кроме ракет-перехватчиков и комплексов ПРО/ПВО наземного базирования специальное вооружение размещено на кораблях ВМС Японии.

Укрепление противоракетного щита Японии началось после эскалации кризиса вокруг испытаний ядерного оружия в КНДР. Особую тревогу руководства Японии вызывает география испытаний северокорейских ракет: МБР, запущенные с территории КНДР, падают в исключительной экономической зоне Японии, представляя прямую угрозу безопасности страны.