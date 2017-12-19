Contra Magazin: Немецкие подлодки не готовы к войне

Немецкое издание отмечает, что ни одна из немецких подлодок не готова к боевому патрулированию.

Авторитетный немецкий журнал Contra Magazin заявил о том, что немецкие подводные лодки типа 212А не готовы к боевым действиям. Сообщается, что все шесть дизель-электрических субмарин находятся в непригодном для эксплуатации состоянии и требуют серьёзного ремонта.

Ближайший срок ввода в эксплуатацию первой субмарины — май 2018 года. До этого момента, по словам экспертов, Военно-морскому флоту Германии придётся довольствоваться исключительно надводными кораблями.

Дизель-электрические подводные лодки проекта 212А производятся в Германии с конца 1997 года. Каждая субмарина вооружена торпедами типа DM-2A3 и DM-2A4. Дополнительно подлодки могут оснащаться донными и якорными минами. Ракетное вооружение на субмаринах этого типа отсутствует.