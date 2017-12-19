Гиперзвуковые ракеты "Циркон" включены в новую программу вооружений

Государственная программа вооружения на 2018–2027 годы предполагает строительство корветов проекта "20385" и "20386" и фрегатов проектов "23350/23350М" с высокоточным оружием, включая крылатые ракеты "Калибр-НК" и гиперзвуковые ракеты "Циркон", сообщает ТАСС.
Отмечается, что пуск гиперзвуковых ракет может осуществляться из универсальных пусковых контейнеров 3С14. Помимо фрегатов, корветов и перспективных многоцелевых подводных лодок гиперзвуковые ракеты "Циркон" может получить ракетный крейсер "Пётр Великий".
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