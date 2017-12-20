Срок службы АПЛ "Хаски" составит более 50 лет

Средний срок службы подлодок пятого поколения "Хаски", оснащённых крылатыми ракетами, составит 52 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника сектора робототехники Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения "Малахит" Олега Власова.
Аванпроект и облик субмарин пятого поколения сформирован, большая часть научно-исследовательских работ будет закончена в 2018 году. По мнению экспертов, подлодки проекта "Хаски" будут меньше своих ближайших "одноклассников" — многоцелевых АПЛ проекта 885 "Ясень". Вооружение подлодок пятого поколения будет представлено гиперзвуковыми крылатыми ракетами "Циркон", а также перспективными торпедами и минами.
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