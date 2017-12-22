Переход на гиперзвук: дальняя авиация получит уникальные дальнобойные ракеты

Авиационные ракеты Х-50 и ГЗУР будут способны поражать цели на дистанции 1500 километров.

В рамках государственной программы вооружения на 2018–2027 годы в России будут разработаны и испытаны авиационные крылатые ракеты Х-50. Дальность пуска ракет составит не менее 1500 километров, пишет Jane's.

Разработкой ракет занимаются в государственном машиностроительном конструкторском бюро "Радуга". Ракета Х-50 спроектирована для размещения в отсеках для вооружения самолётов дальней авиации — бомбардировщиков Ту-22М3 и стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160.

Внешне ракета представляет собой копию уже испытанной в боевых действиях крылатой ракеты Х-101. Отмечается, что модернизированный бомбардировщик Ту-22М3М сможет нести до шести ракет этого типа, в то время как Ту-95МСМ сможет "возить" к месту пуска до 14 ракет Х-50.

Другая разработка, предназначенная для вооружения самолётов дальней авиации, — гиперзвуковая управляемая ракета, скорость полёта которой оценивается экспертами в шесть чисел Маха (7200 км/ч). Главными целями для такой ракеты станут надводные корабли противника.