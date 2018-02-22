Испытания танка Т-14 "Армата" завершатся в 2018 году

Уже к 2020 году первые танковые части могут получить не менее 100 новых машин этого типа.

Предварительные испытания танка Т-14 на платформе "Армата" будут завершены в этом году, сообщают "Известия". После завершения полного цикла испытаний новые машины получат 1-я гвардейская танковая армия, 20-я гвардейская общевойсковая армия ЦВО, а также 8-я гвардейская общевойсковая армия ЮВО.

Всего в войска отправится не менее 100 машин, а вопрос с крупными заказами на поставку Т-14 в войска будет решать Минобороны после 2020 года. Ранее заместитель министра обороны Юрий Борисов сообщил, что Минобороны России планирует закупать по 200 единиц бронетехники в год.