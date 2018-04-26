Турция начинает производство танка собственной разработки

Первая партия перспективных боевых машин проекта Altay составит не менее 250 единиц.

Основной боевой танк Altay, разработка которого проводилась турецкими учёными и инженерами с 2008 года, запускают в серийное производство. Первая партия машин, которым предстоит заменить устаревшие американские М60 и часть бронетехники немецкого производства на вооружении турецкой армии, составит не менее 250 единиц.

Как сообщает Defense News, общая потребность турецкой армии в новых машинах оценивается примерно в тысячу единиц — этого количества хватит, чтобы вооружить все танковые подразделения сухопутных войск и полностью обновить парк бронетехники. Эксперты отмечают, что первые собранные танки не являются полностью отечественными — в частности, силовая многотопливная установка разработана и производится в Германии.

Мощность двигателя машины составляет 1600 лошадиных сил. Основное вооружение машины представлено стабилизированным 120-мм орудием и пулемётом калибра 12,7 миллиметра. Максимальная скорость танка ограничена 70 километрами в час, а топлива в баках хватает на марш-бросок в 500 километров.

Подробнее о конкуренции на рынке вооружений и технических особенностях современной бронетехники можно прочитать в материале Лайфа: "Какой танк выбрать при бюджете в $10 млн, если вы министр обороны".