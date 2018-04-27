США снова отложили развёртывание системы ПРО

Американские военные не успевают построить всю необходимую инфраструктуру для системы противоракетной обороны.

Заместитель министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что единственной причиной задержки в развёртывании системы ПРО является качество её работы. Шанахан отметил, что до полноценного ввода в строй и начала боевого дежурства глобальной системы ПРО в разных частях планеты пройдет ещё немало времени.

Глобальная система ПРО включает в себя не только объекты на территории США, но и радиолокационные станции и пусковые установки с противоракетами в странах Центральной и Восточной Европы, Южной Корее и Японии, а так же ракеты-перехватчики, размещённые на эсминцах в Южной и Западной Европе. Американские военные и руководство страны на протяжении долгих лет отмечали, что эти системы не направлены против России и служат щитом от баллистических ракет Ирана и КНДР.