Турцию могут выгнать из НАТО за покупку С-400

Для этого Белый дом планирует использовать метод "кнута и пряника" — скидки на самолёты и санкции в случае непослушания.

Комплексы противовоздушной и противоракетной обороны по-прежнему представляют для всей авиации НАТО серьёзную угрозу, а их развёртывание в ВС одного из самых ценных союзников США в регионе спровоцирует рост напряжённости отношений внутри альянса, пишет журнал Military Watch. Чтобы удержать союзника и продать как можно больше вооружения в регион, США планируют предложить турецким партнёрам существенные скидки не только на истребители и другую технику, но и на один из товаров с самой спорной эффективностью — комплексы ПВО Patriot.

Главной причиной тревоги американских военных остаётся возможность поставки в Турцию полностью автоматизированных и подготовленных под использование турецкими специалистами комплексов С-400. Эксперты издания отмечают, что, в том случае если комплексы российского производства будут поставлены на боевое дежурство, отношениям Анкары и Вашингтона будет нанесён серьёзный удар и репутация американского оружия будет подорвана.

Ранее издание отмечало, что ради соблюдения собственных интересов и заключения новых контрактов на закупку вооружений Соединённые Штаты готовы ввести санкции против любой страны, способной сделать выбор в пользу российского оружия. Американские военные уже высказались насчёт будущей сделки между Турцией и Россией, отметив, что США будут выступать против использования комплексов С-400 турецкими военными. Официальная Анкара парировала заявления американских военных, заявив, что Турция покупает С-400 "не для того, чтобы хранить их на складах".

При этом на уровне американских экспертов уже звучат призывы приостановить статус Турции как полноправного члена НАТО. По мнению военного эксперта Теда По, политика руководства Турции негативно сказывается на безопасности Соединённых Штатов. Первоочередными мерами в этом отношении могут стать поправки в уставе НАТО, а также отказ от поставок истребителей F-35 по уже оплаченному контракту.