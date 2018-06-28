National Interest: У США больше нет превосходства в воздухе

Привычная тактика войны в воздухе больше не работает, а другой у США и союзников по НАТО пока нет.

Американский военный эксперт Майкл Пек заявил, что даже пересмотр основ планирования и боевого применения американской авиации не поможет Соединённым Штатам добиться господства в воздухе в случае начала войны, пишет National Interest. Пек отмечает, что время, когда авиация США и НАТО могла спокойно бомбить такие страны, как Югославия, Ливия или Афганистан, давно прошло, а действовать в условиях активного противодействия американские лётчики пока не могут.

В новой стратегии воздушной войны для авиации США и НАТО сказано, что "будущие вызовы и угрозы будут носить транснациональный и многоплановый характер и, вероятно, будут иметь долгосрочные последствия для мира, безопасности и стабильности в Евро-Атлантическом регионе". Однако к проведению полномасштабных воздушных операций ни альянс сам по себе, ни американская авиация не готовы — эшелонированная противовоздушная оборона, зоны воспрещения доступа и кибератаки, способные нарушить работу штабов и центров связи, лишают страны Запада возможности эффективно воевать.