НАТО может отказаться от истребителей F-35

Первой страной в списке "отказников" может стать Германия, у которой есть собственный истребитель.

Германия официально попросила Соединённые Штаты изучить, как сертифицировать свой самолет Eurofighter для использования тактического ядерного оружия в рамках НАТО. Этот шаг может означать, что Берлин не хочет покупать американский F-35 Joint Strike Fighter, пишет Task & Purpose.

Минобороны Германии считает, что для доставки тактического ядерного оружия до целей нет смысла использовать американские истребители, закупка которых влетит в копеечку" оборонному ведомству. Официально Вашингтон предлагает Германии закупку F-35 в версии "А", но внутри Европы есть и собственные удачные машины — Eurofighter Typhoon и Tornado, которые после модернизации могут прослужить еще 8-10 лет.

В Германии не скрывают, что в рамках обязательств по НАТО эти самолеты могут использоваться для полетов на территорию России, однако озабоченность военных вызывает скрытые возможности систем противовоздушной обороны, через которую ни один из существующих истребителей "пройти" не может.

Американские специалисты уже начали "топить" европейские истребители: учёные из Американского института предпринимательства считают, что принимать на вооружение Eurofighter Typhoon и отказываться от F-35 — глупая идея, сравнимая с "ножом, принесённым на перестрелку".