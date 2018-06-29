Искусственный интеллект спланирует третью мировую войну

Системы с искусственным интеллектом разработают алгоритм действий для отдельных родов войск на случай войны.

Глава боевого авиационного командования ВВС США генерал Майк Холмс заявил, что искусственный интеллект, созданный в рамках программы Maven, будет способен обучаться и принимать решения так же, как это делают люди, сообщает Task & Purpose. Холмс отметил, что на первом этапе программа Maven будет применяться для обработки данных с беспилотников, однако следующим шагом может стать наделение БПЛА правом выдавать рекомендации, основываясь на разведданных.

Полигоном для уникальной технологии стал Центр воздушных операций Pathfinder, в котором операторы БПЛА и программисты работают сообща. Целью эксперимента, по словам Холмса, станет максимально детализированная программа обучения искусственного интеллекта, способного действовать без участия человека. При этом генерал ВВС США заверил экспертов, что искусственный интеллект не сможет развязать войну или принять решение о ликвидации целей в одностороннем порядке.

Эксперты отмечают, что в дальнейшем такие системы могут быть внедрены и в другие департаменты Минобороны, ответственные за планирование полномасштабных боевых действий.