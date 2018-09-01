"Нас учили никогда не останавливаться!" Как в Китае девушек готовят к войне

Очень многие китайские девушки считают своим долгом обучаться в военном лагере. Жизнь там далеко не сахар, и только самые отважные способны терпеть суровые требования командиров. На удивление, у тех, кому довелось пройти через военную подготовку, остались лишь тёплые воспоминания.

Солдат Вэй Пинь

"После окончания службы у меня осталось двоякое ощущение — грусти и ностальгии. С одной стороны, я рада, что, наконец, сняла военную форму, но с другой — я не смогу забыть наши тренировки, по которым я уже скучаю. Свободное время у нас тоже было — мы могли рисовать или читать книги. За время службы я стала сильнее духом, телом, и в голове теперь полный порядок. Этот яркий период навсегда останется в моей жизни".

Солдат Дуань Минь

"После окончания колледжа я выбрала армию. Быть солдатом не так просто. К нам никаких снисхождений. За несколько лет в тебе воспитывают не только личность, но и ответственность. В моей жизни навсегда останется частичка военной службы. Хоть я больше и не ношу военную форму, боевая душа во мне осталась".

Солдат Чжэнь

"Теперь все приказы и команды остались позади, и я покинула военный лагерь с высоко поднятой головой. Военная служба даёт массу преимуществ. Вы закаляете дух, вы можете пойти работать куда угодно, и ещё вам будут рады в любом уголке мира с таким опытом. Теперь я знаю, как сражаться бок о бок с товарищами и быть верной людям".

Солдат Ван Менгран

"Для меня служба в армии оказалась самой запоминающейся в жизни. Постоянная борьба за идеалы, бойни... Всё это в корне меняет человека. Я привязалась к такому жизненному укладу. Будучи женщиной-солдатом, я горжусь, что побывала там, и, если бы мне в жизни выпал шанс ещё раз отслужить в армии, я бы согласилась".

Солдат Ван Хуэй

"Мы выкладывали все силы на службе. Нас учили никогда не останавливаться. Армия воспитала во мне гордость и ответственность за людей, которые живут в нашей стране. Она настолько заразила меня боевым духом, что мне не хочется снимать форму. Носить её — такая же гордость, как и белое платье на свадьбе. Мне повезло, что я готова к защите Родины и людей".

Солдат Динь Цзе

"После службы ваша жизнь разделится на две половины. До прихода туда вы будете мягким, но после — в вас будет жить боец, в душе не будет сожаления. Я стала солдатом и с гордостью несу это звание. Я не грущу по тому времени, потому что знаю, что в будущем всё равно встречусь со своими сослуживцами и когда-нибудь нам придётся применить свои навыки".

Солдат Чан Вэй

"Как бы вы ни ссорились с товарищами и с врагами своими в армии, после окончания службы вы должны оставаться людьми и забывать все обиды. Армия — это то место, где от тебя много требуют, но это не приговор. Кусок прожитой там жизни навсегда будет в сердце. Когда-нибудь мы снова встретимся в военной форме все вместе".

Солдат Сонь Ютунь

"Мне грустно расставаться с военной формой. Я была обычной девчонкой, а теперь солдат, который прошёл трансформацию и одолел жёсткие условия, грубость. В будущем хотелось бы не бояться трудностей и жить спокойно: так, как хотим".