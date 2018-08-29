Боевой комплект "Ратник-3" впечатлил западных экспертов

Эксперты признали, что возможностью стрельбы из пулемёта одной рукой не обладает ни один другой комплект снаряжения.

Комплект боевой экипировки "Ратник-3", представленный в рамках форума "Армия-2018", похож на снаряжение героев из научно-фантастических произведений, пишет Daily Mail. Западные эксперты отмечают, что новый костюм чёрного цвета с электронным шлемом значительно расширяет боевые возможности российских военных. К тому же, по словам специалистов, стрельба с одной руки из пулемёта недоступна для любых аналогичных костюмов, произведённых за пределами России.

Ранее стало известно, что перспективный комплект боевой экипировки "Ратник-3" начнут разрабатывать в 2019 году. По словам директора кластера "Вооружение" госкорпорации "Ростех" Сергея Абрамова, опытно-конструкторские работы на основе созданного научно-технического задела начнутся в 2019–2020 годах. В состав систем нового комплекта войдёт и экзоскелет, первый прототип которого уже был испытан в ходе боевых действий в Сирийской Арабской Республике.